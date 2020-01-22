Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Нынешний президент США Дональд Трамп был готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным ещё до того, как он официально занял кресло главы Белого дома. Об этом сообщается в книге «Очень стабильный гений» корреспондентов газеты The Washington Post Филипа Ракера и Кэрол Леонниг.

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По словам публикации, непреодолимое желание главы Белого дома увидится и побеседовать с Путиным осуществилось на саммите G20 в Гамбурге в 2017 году. После этой беседы, Трамп посчитал себя новоиспеченным экспертом по России — в большей степени, чем бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который провёл годы, ведя бизнес в России и взаимодействуя с Путиным в течение всего времени его работы в нефтяной компанией ExxonMobil.

«У меня была двухчасовая встреча с Путиным, — сообщил Трамп Тиллерсону. — Это всё, что мне нужно знать. … Я всё это просчитал».

В книге также утверждается, что Рекс Тиллерсон во время своего пребывания на посту госсекретаря США (с февраля 2017 по март 2018 года) был «гидом Трампа в ведении отношений с Путиным».

«Он (Тиллерсон — прим. ИА REGNUM) объяснил Трампу желание Путина восстановить величие и авторитет России, что российский президент всегда будет стараться сохранить лицо перед своими гражданами», — говорится в книге.

Также Тиллерсон убеждал главу Белого дома, что российский лидер признаёт лишь силу и правду. Он также предупредил президента США о решениях, которые принимает Путин. По словам тогдашнего госсекретаря, несмотря на то, что на первый взгляд они могут показаться слишком быстрыми, российский лидер «играет долгую партию, думая на несколько шагов вперёд».

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Как сообщало ИА REGNUM, первая личная встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом состоялась 7 июля 2017 года в Гамбурге «на полях» саммита «Большой двадцатки». Российская сторона планировала, что встреча продлится около часа, американская рассчитывала на полчаса. Однако лидеры России и США разговаривали более двух часов.

По словам Тиллерсона, лидеры России и США сразу нашли общий язык и очень не хотели прерывать встречу.