Москва, , 08:53 — REGNUM Новый состав правительства РФ, является сбалансированным и, что особенно приятно, технократичным, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Плеханова, к. э. н Алексей Яшкин.

«На фоне зарекомендовавших себя ранее бывших руководителей министерств появились новые люди, которые ранее не были замечены в большой политике, но при этом имеют богатый и, самое главное, положительный опыт руководящей работы по профилю того направления, министрами которого они стали.

При этом есть и неоднозначные факты, а именно отсутствие опыта работы на государственной службе может как положительно, так и отрицательно сказаться на результатах деятельности министерств.

В любом случае делать категоричные выводы и вешать ярлыки (лучше — хуже, справится — не справится) в настоящий момент нельзя, так как изменился не только состав правительства России, но и меняются задачи, которые эти люди должны будут выполнять.

Какой будет реальный результат их работы, в настоящее время можно только предугадывать», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января 2020 года президент Владимир Путин назначил новый состав правительства. У премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей.

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