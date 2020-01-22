Афины , , 08:56 — REGNUM Жалобу в Организацию Объединённых Наций (ООН) о нарушении прав человека и пытках в отношении властей Греции подали адвокаты гражданина России Александра Винника, задержанного в Греции по запросу США и содержащегося в греческой тюрьме без предъявления обвинения в течение 30 месяцев. Об этом 22 января рассказал адвокат Винника Тимофей Мусатов.

«Использовав все возможности защиты в Греции и не получив должного результата, мы обратились к международной форме защиты — подали обращение в комиссариат по правам человека ООН», — приводит РИА Новости слова Мусатова.

Также он уточнил, что в ООН было подана срочное обращение, являющееся и жалобой, и прошением, в котором содержится просьба принять к греческим властям срочные меры в связи с делом Винника.

Кроме этого, по мнению адвоката, данное обращение должно привлечь к данному делу международное сообщество.

«В нем четко и ясно изложена вся противозаконность греческих властей. На сегодняшний день их действия из просто нарушающих законы превратились в убивающие нашего гражданина. Они убивают нашего гражданина, лишили его возможности общаться с семьей, с окружающим миром, лишили права на оказание медицинской помощи», — отметил Мусатов.

Также он добавил, что к находящемуся в греческой тюрьме 22 января не пустили врача из посольства РФ в Греции, и что цель греческих властей — сломать Винника или даже — убить, так как российский гражданин уже 30 дней продолжает голодовку протеста против такого обращения с ним.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к греческому омбудсмену Андреасу Поттакису с просьбой оказать помощь в вопросе с соблюдением прав российского гражданина Александра Винника.