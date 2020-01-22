Сеул, , 08:49 — REGNUM Власти Ирана выразили обеспокоенность по поводу решения правительства Южной Кореи направить войска в Ормузский пролив. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили, что Сеул заранее уведомил Тегеран о своём решении по дипломатическим каналам, однако Иран выступает против размещения иностранных войск и кораблей в регионе.

Известно, что в интервью телеканалу NHK заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Ирана Аббас Аракчи, посетивший Японию в декабре прошлого года, отметил, что сомневается в том, что иностранные войска, размещённые на Ближнем Востоке, помогут вернуть стабильность, мир и безопасность в регион.

На вопрос журналистов о возможных негативном влиянии на отношения между Южной Кореей и Ираном, представитель МИД Южной Кореи отметил, что правительство страны ставит в приоритет национальные интересы, безопасность бизнеса и граждан Южной Кореи.