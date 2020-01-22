Кумаси, , 08:46 — REGNUM Сотни демонстрантов вышли на улицы города Кумаси во вторник, 21 января, в знак протеста против запланированной актуализации списка избирателей. Об этом передает ВВС Africa.

Протестующие, большинство из которых являются сторонниками оппозиционных партий, заявляют, что план Избирательной комиссии является «уловкой для манипулирования результатами» предстоящих выборов в пользу правящей Новой патриотической партии.

Они считают, что стоимость нового реестра избирателей, которая составляет около 70 миллионов долларов США, пустая трата государственных средств.

Однако члены Избирательной комиссии настаивают на том, что текущий реестр больше не служит своей цели, потому что он «чрезмерно расширен».

Протестующие сообщили, что подобные демонстрации пройдут в ближайшие недели и в столице страны, Аккре.