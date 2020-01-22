Нур-Султан, , 08:44 — REGNUM Депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана одобрили договор с Бразилией о выдаче лиц, сообщает 22 января издание Tengrinews.kz.

Законопроект представил заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов. По его словам, договор регламентирует экстрадицию разыскиваемых лиц для их последующего привлечения к уголовной ответственности или приведения в исполнение приговора суда.

Ахметжанов отметил, что в настоящее время в Бразилии нет лиц, разыскиваемых правоохранительными органами Казахстана. В республике также не нет лиц, разыскиваемых бразильскими властями.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2019 года депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана одобрили законопроект о ратификации соглашения с Украиной о выдаче разыскиваемых лиц.

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