Берн, , 08:45 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры с президентом Иракского Курдистана Нечирваном Барзани, об этом 21 января сообщает Anadolu Ajansi.

Встреча состоялась в кулуарах всемирного экономического форума, проходящего в швейцарском Давосе. Предметом диалога стала напряженность между Ираном и Соединенными Штатами.

Чавушоглу выразил солидарность с властями Ирака, в том числе и властями курдской автономии, сыгравшими позитивную роль в деэскалации конфликта между сторонами.

Напомним, напряженность в регионе Ближнего Востока усилилась после того, как 3 января 2020 года вооруженные силы США убили в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани.

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