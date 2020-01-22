Киев, , 08:44 — REGNUM Завершился двухдневный визит председателя ОБСЕ, премьер-министра и министра иностранных дел Албании Эди Рамы на Украину, сообщила 21 января пресс-служба ОБСЕ.

Глава ОБСЕ встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком, главой МИД Украины и председателем Верховной рады.

Он призвал украинские власти активно стремиться к полному выполнению Минских соглашений, а также выполнить обязательства по прекращению огня в Донбассе.

«Жертвы среди гражданского населения всё ещё часты. Это должно прекратиться. Наша цель, прежде всего, заключается в обеспечении полного и устойчивого прекращения огня», — сказал он.

Рама также побывал на линии разграничения в районе населённого пункта Станица Луганская. Глава ОБСЕ осмотрел отремонтированный мост через Северский Донец, который соединяет ЛНР и Украину. Он назвал мост «отличной иллюстрацией того, чего может достичь политическая доброжелательность».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР и ЛНР негативно отреагировали на высказывания бывшего представителя председателя ОБСЕ на Украине Мартина Сайдика, который занял откровенно предвзятую проукраинскую позицию и назвал Россию стороной конфликта в Донбассе. В республиках Донбасса надеются, что новый представитель ОБСЕ — Хайди Грау — будет более взвешенно оценивать ситуацию.

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