Амстердам, , 08:28 — REGNUM Бывший председатель Совета по безопасности Нидерландов Питер ван Волленховен заявил что в ходе расследовании крушения «Боинга» компании Turkish Airlines в 2009 г. Совет действовал независимо от давления извне.

По его словам, Совет нередко подвергается давлению, однако его сотрудники тщательно оберегают свою независимость.

В ходе расследования выявились технические неполадки в разбившемся «Боинге». Однако, по мнению следователя, написавшего эту часть доклада, она не была включена в окончательный текст доклада по требованию компании «Боинг».

21 января Совет по безопасности Нидерландов разместил на своём сайте эту часть доклада, после того как американская газета «Нью-Йорк Таймс» написала о возможном сокрытии результатов голландского расследования.

Совет по безопасности Нидерландов участвовал в расследовании катастрофы рейса MH17.