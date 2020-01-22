Париж, , 08:27 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках продвижения привлекательности страны встретился с 500 главами компаний, приглашенных в Елисейский дворец в Париже, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон выразил сожаление по поводу того, что его «каждый день» представляли, как «президента богатых», заявив, что он реформируется ради единственного «интереса нации».

«Меня каждый день называли президентом богатых, я им не являюсь и не защищаю никого», — заявил глава государства.

«Я не верю в конфронтацию и разделение, считая, что Франция добьется успеха, если будет действовать как блок», — отметил Эммануэль Макрон на саммите «Выбери Францию», призванном повысить привлекательность страны.

Эммануэль Макрон также высоко оценил решающую роль, которую сыграли в экономике около 5400 французских компаний, в которых работают три миллиона человек. Президент объявил о запуске бренда «ETI», чтобы увеличить видимость компаний с числом сотрудников до 5000 человек.

Глава государства упомянул возможность смягчения корпоративного налогообложения за счет снижения налогов на производство, как того требуют предприниматели.

Напомним, категория «ETI» была создана в 2008 году, чтобы объединить компании, которые имеют от 250 до 5000 сотрудников, и оборот которых не превышает 1,5 млрд евро. Более трети их сотрудников работают в обрабатывающей промышленности, 30% на рынке услуг и 23% в торговле.