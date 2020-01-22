Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Корпорации General Electric разрешено участвовать в расследовании катастрофы украинского «Боинга» в Иране. Такое решение принял американский минфин, сообщил представитель компании агентству Reuters.

Взаимодействие с Ираном недопустимо для американских компаний из-за действующих санкций. Однако ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что с участников разбирательства снимут ограничения.

Дочерняя компания General Electric является производителем двигателей для Boeing 737. Её специалисты окажут содействие в расследовании авиакатастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Ирана признали, что погибший 8 января под Тегераном украинский пассажирский лайнер был по ошибке сбит ракетами. В катастрофе погибли 176 человек.

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