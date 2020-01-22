Ла-Пас, , 08:23 — REGNUM Боливийский профсоюз рабочих (БПР) не поддержал выдвижение бывшего министра экономики Луиса Арсе на выборы в президенты Боливии от партии Эво Моралеса «Движение к социализму». Об этом 21 января сообщает радиостанция Erbol.

Уточняется, что это решение Моралеса было подвергнуто критике членами БПР, который является крупнейшим профсоюзом Боливии, в ходе специальной встречи. Причиной такого отношения профсоюза к кандидатуре Арсе называется недовольство тем, что решение о выдвижении было принято в столице Аргентины Буэнос-Айресе, где Моралес получил политическое убежище.

По мнению БПР, на пост президента от партии «Движение к социализму» должен баллотироваться бывший министр иностранных дел Боливии Давид Чокеуанка, которого Моралес предлагал в качестве вице-президента к Арсе.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января бывший президент Боливии Эво Моралес назвал кандидатов президентской гонки от своей социалистической партии.

«Была выработана формула единства, с помощью которой мы победим на выборах 3 мая: президент Луис Арсе Катакора и вице-президент Давид Чокеуканка», — написал Моралес в Twitter.