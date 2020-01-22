Сеул, , 08:20 — REGNUM Самолёт-разведчик ВВС США совершил полёт вблизи Корейского полуострова. Об этом сообщает KBS со ссылкой на сервис Aircraft Spots, отслеживающий активность военной авиации.

По данным сервиса, 22 января в 8:25 по местному времени самолёт радиотехнического обеспечения Boeing WC-135W Constant Phoenix вылетел с американской авиабазы Кадена на острове Окинава и совершил полёт над Японским морем.

Известно, что данная модель самолёта была доставлена на авиабазу на прошлой неделе.

Напомним, что ВВС США активизировали полёты над Корейским полуостровом в ноябре прошлого года после серии ракетных пусков Пхеньяна.

Boeing WC-135W — самолёт радиотехнического обеспечения, служит в качестве авиационной платформы по сбору данных для AFTAC (Air Force Technical Applications Center), обеспечивая обнаружение и идентификацию загрязнений, вызванных испытаниями ядерного оружия.

Читайте ранее в этом сюжете: ВВС США возобновили полёты над Корейским полуостровом — СМИ