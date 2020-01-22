Барнаул, , 08:15 — REGNUM Алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM структуру и состав нового правительства, сформированные президентом России. По его мнению, «правительство явно формировалось поспешно, как некоторое шоу».

«Надо отдать должное президенту России Владимиру Путину, что у него для решения проблемы «транзита» запущена «молниеносная спецоперация» довольно отработанная политтехнологами — и послание, и изменения в Конституции, и перетряхивание правительства РФ, и громадные посулы о выплатах за детей.

Но настораживает формат этой поспешности. Казалось бы, изменения в Конституцию требуют обсуждения и экспертизы, но оказывается, что уже сегодня срочно все наши депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания должны заочно поддержать все предложения президента.

Да и правительство явно формировалось поспешно как некоторое шоу. По новому составу правительства имел возможность наблюдать за действиями лишь двух членов правительства — Максима Решетникова (министр экономразвития) и Михаила Мурашко (здравоохранения). Знакомство с Решетниковым удивило меня его «робостью», хотя я это объяснил некоторой осторожностью, когда он был во главе региона.

Мурашко занимал должность в Росздравнадзоре, который, по сути, подчинялся Минздраву, хотя он в основном и инициировал «битье в набат» по поводу аховой ситуации в здравоохранении. И вот теперь ему предложили: «Иди сам и решай обозначенные проблемы». И тут остроумное решение — Росздравнадзор передали напрямую в подчинение правительства РФ.

Порадовало, что сохранил позиции друг нашего губернатора — Александр Новак. Вчера начал анализировать предложения по изменениям в Конституции, но понял, что «молниеносность» спецоперации, похоже, делает эту работу бессмысленной. И тем не менее предложил в крае сформировать площадку для обсуждения.

Учитывая «продвинутость» нашего Алтайского университета, предложил сформировать эту площадку директору Юридического института АГУ Антону Васильеву. Но, похоже, всех обескураживает «спешность», когда каждый теряется — как бы чего не вышло».

Как уже сообщало ИА REGNUM, после оглашения президентом Владимиром Путиным послания Федеральному собранию прежнее правительство ушло в отставку. 16 января 2020 года глава государства подписал указ о назначении председателем правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. Состав и структура правительства стали известны 21 января. ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с этим событием.

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