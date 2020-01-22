Вашингтон, , 08:00 — REGNUM О намерении правительства США направить в Боливию посла, впервые с 2008 года, 21 января сообщает газета La Razon.

Изданием сообщается, что о намерении восстановить в Боливии представительство после двенадцатилетнего перерыва было объявлено после переговоров временного президента Боливии Жанин Аньес с заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом.

«Замгоссекретаря Хейл объявил о решении США продвинуться в вопросе обмена послами с Боливией в связи с новыми возможностями, которые открылись для укрепления двусторонних отношений», — говорится в заявлении.

По данным американского посольства, ещё одной темой, обсуждавшейся на переговорах, были запланированные на 3 мая выборы нового президента Боливии.

Напомним, посол США в Боливии в 2008 году был выдворен из страны бывшим президентом Эво Моралесом за финансирование оппозиции, поддержку беспорядков и другие действия против законной власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября новые власти Боливии назначили первого за последние 11 лет посла в США.

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