Москва, , 07:50 — REGNUM Врач Александр Мясников прокомментировал в своём телеграм-канале назначение министром здравоохранения Михаила Мурашко:

«Итак — Мурашко… Не знаю его, но желаю сил и терпения! Я был за Скворцову, ее знания, врождённая интеллигентность, такт — мощные плюсы. Но руки связаны, при существующей системе она мало что могла изменить. Но… имя названо. И тут ситуация, когда имя — далеко второстепенно. Если медицина по-прежнему будет разобрана по удельным княжествам, когда первичная медицина на местах останется по факту так, как она и есть, — что сможет та или иная личность? Посмотрим… Оптимизм? Dum spíro, spéro».

Как уже сообщало ИА REGNUM, новым министром здравоохранения России с 21 января 2020 года стал экс-глава Росздравнадзора Михаил Мурашко. Новое правительство Российской Федерации во главе с Михаилом Мишустиным сформировано.

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