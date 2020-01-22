Пермь, , 07:45 — REGNUM Перешедший в правительство России пермский губернатор Максим Решетников может сменить Виталия Мутко на посту руководителя оргкомитета по подготовке к 300-летию Перми. Решетников будет претендовать на руководство, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.

По данным СМИ, Максим Решетников, работая в правительстве, планирует продолжить курировать до полного завершения инфраструктурные проекты в Прикамье, начатые в рамках празднования 300-летия Перми, а также строительство второй очереди Чусовского моста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года Владимир Путин подписал Указ о праздновании в 2023 году 300-летия Перми. С ноября 2019 года оргкомитет возглавляет Виталий Мутко, который не сохранил должность вице-премьера в федеральном правительстве.