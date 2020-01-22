Новосибирск, , 07:39 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о том, как в регионе достигают целей, поставленных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию Российской Федерации по развитию здравоохранения.

По словам Травникова, на территории области идёт развёртывание сети фельдшерско-акушерских пунктов. В 2019 году в эксплуатацию были введены 30 подобных объектов. На это было выделено более 300 млн рублей. В этих ФАПах помощь будут получать более 13 тысяч новосибирцев. Девять ФАПов построены с квартирами для фельдшеров. 15 зданий ФАПов капитально отремонтированы. Также в 2019 году проводился эксперимент по использованию мобильных передвижных комплексов и мобильных ФАПов. Так, в Колыванском районе работал передвижной медицинский комплекс на базе тягача «КамАЗ», а в Куйбышевском, Барабинском, Кыштовском и Северном районах — мобильный ФАП на базе автобуса ПАЗ.

«Отзывы об опыте эксплуатации, о практике организации работы по медицинскому обслуживанию отдалённых населённых пунктов со стороны медиков положительные, поэтому в 2020 году мы запланировали приобретение не менее 13 дополнительных мобильных фельдшерско-акушерских пунктов», — отметил Травников.

Всего на территории региона действуют почти тысяча ФАПов. За последние два года введено в эксплуатацию более сорока. В 2020 году работа планируется ввести в эксплуатацию не менее 40 ФАПов.

Парк автомобилей скорой помощи в районах области, в Новосибирске в 2019 году пополнился 40 новыми специализированными автомобилями скорой и 28 автомобилями санитарной помощи. Все они оснащены современным медицинским оборудованием.

В прошлом году в регионе развернуто строительство служебного жилья в сельских муниципальных районах — маневренный фонд пополнился более чем на 100 квартир. Программа будет продолжена в 2020 году. Из 40 запланированных ФАПов 19 будут оборудованы квартирами для фельдшеров.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения в Новосибирской области стартует с 1 июля 2020 года. Документы, по словам главы региона, направлены в федеральный Минздрав. Мероприятия областной программы включают в себя не только строительство семи поликлиник на условиях ГЧП в Новосибирске, но и работы по приведению в порядок существующих поликлиник и поликлинических отделений.

В целом в 2019-м отремонтированы 44 детских поликлинических отделения. Министерство здравоохранения региона поставило перед собой задачу в 2020 году перевести на новую модель все детские поликлиники.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2020 году в регионе заработают четыре центра амбулаторной онкологической помощи. Один из них открыт в 2019 году на базе Новосибирской городской клинической больницы №1. Центры появятся в Ордынской центральной районной больнице, в Новосибирской клинической больнице №2 (Чкаловской больнице) и в городской больнице №11.

Отметим, что с 2019 по 2024 годы на реализацию региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» в Новосибирской области планируется направить 33,7 млрд рублей, из них почти 26 млрд рублей — средства консолидированного бюджета региона, 7,9 млрд рублей — средства федерального бюджета.