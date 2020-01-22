Пермь, , 07:26 — REGNUM Пермский политтехнолог Дмитрий Логинов, комментируя назначение губернатора Пермского края Максима Решетникова министром экономического развития России отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, что «Решетников очень сильно рвался в Москву, и это действительно «стечение обстоятельств» для него».

По мнению политтехнолога, договорённости со всеми игроками во всех сферах в регионе теперь обнулились. «Как себя вести в образовавшейся крайне глупейшей ситуации никто не знает. Все «прожекты» уже бывшего губернатора, очевидно, нивелируются. Регион покинут его ближайшие соратники, улетев с ним в столицу. Всё остальное правительство края, вероятно, будет распущено», — сказал Логинов.

Также он не исключает того, что теперь могут начаться определённые действия со стороны силовиков в отношении некоторых чиновников, в независимости от их действующего ранга. Возможно, произойдёт ротация глав отдельных территорий края.

«Основной итог: вне зависимости от того, кто станет губернатором, все персонажи в регионе вернулись на первоначальные позиции, и теперь нельзя исключать каких-то локальных политических (и не только) конфликтов в регионе. Кроме того, Прикамье ждёт два года горячих политических баталий на фронте выборов, которые сейчас захлестнут регион», — резюмировал политтехнолог.

Добавим, в связи с карьерным ростом Максима Решетникова регион ждут губернаторские выборы в сентябре 2020 года. В этот же период пройдут довыборы по трем округам Заксобрание. В 2021 году пермяки будут выбирать депутатов гордумы Перми, Заксобрания и Госдумы РФ.