Пермь, , 07:09 — REGNUM Депутат Пермской гордумы Надежда Агишева, комментируя карьерный рост губернатора Пермского края Максима Решетникова, отметила, что Решетников внушал многим оптимизм, «а на деле оказался роботом».

Политик считает, что Максим Решетников на посту главы региона выстроил вокруг себя стену и поддерживал бюрократию. «Ввёл полностью единоличный режим управления. Очевидно, не понимал важности законотворчества и создания стабильных правил. Ломал. Но ничего не успел построить. Прекрасно знал и очень хотел перепрыгнуть при первой же возможности в кресло повыше. А ведь аванс ему пермяки выдали — 80% на выборах. Не вырастил рядом ни одного публичного политика или последователя. Очень цинично вмешивался в деятельность местного самоуправления. Продавливал любые решения. Отмена ЕНВД, НТО, фонтан этот дурацкий. Ну и, конечно, снос городской ветки железной дороги. Стремительная транспортная реформа. Совершенно бредовая идея централизации в культуре. Не смог пережить конкуренцию за сердца пермяков с Курентзисом (Теодор Курентзис в 2019 году ушел с поста худрука Пермского театра оперы и балета). Давил изо всех сил и выдавил. Был очень формальным «земляком» и совсем не стал «пермяком», — дала оценку трехлетнего губернаторства Решетникова пермский депутат на своей странице в соцсети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сформирован новый состав правительства России, в который вошел Максим Решетников. Он занял должность министра экономического развития. Стоит отметить, что в сентябре 2017 года на выборах губернатора Прикамья он получил 82% голосов электората. В связи с повышением Решетникова в Пермском крае в сентябре 2020 года пройдут досрочные выборы главы региона.