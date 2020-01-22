Москва, , 06:49 — REGNUM Лидерство в рейтинге самых популярных в России зарубежных политиков удерживает президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщил 22 января генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров.

«Позитивное отношение связано с тем, что он, во-первых, при всех «но» воспринимается как пророссийский политик, а не прозападный. Люди это ценят», — цитируют «Известия» собеседника.

Фёдоров добавил, что в России воспринимают Лукашенко как рачительного хозяина, который обеспечивает жёсткий порядок в своей стране.

Раньше, по опросам граждан России, Лукашенко делил симпатии с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Однако за последний год интерес и внимание ко второму уменьшились.

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