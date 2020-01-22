Пермь, , 06:51 — REGNUM Экс-мэр Перми, депутат Госдумы РФ Игорь Сапко («Единая Россия»), комментируя формирование нового правительства России, считает, что «произошло серьёзное обновление и усиление команды настоящими профессионалами. Губернатор Пермского края Максим Решетников назначен министром экономического развития. Это крайне ответственное направление работы».

На своей странице в соцсети он оставил запись, где подчеркнул, что за почти три года удалось многое сделать для развития родного региона, в том числе и в рамках подготовки важных законодательных инициатив. «Искренне горжусь, что столь ответственный пост был доверен уроженцу Пермского края, моему земляку!», — сказал Сапко.

Между тем, пермяки неоднозначно оценивают работу Максима Решетникова в Прикамье в качестве губернатора. Одни дают положительную оценку, другие называют «разрушителем» и «ликвидатором», вспоминая амбициозный проект реновации набережной в Перми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сформирован новый состав правительства РФ. Губернатор Прикамья Максим Решетников назначен министром экономического развития. Это означает, что в ближайшее время будет назначен врио региона, а в сетябре 2020 года пройдут губернаторские выборы. Добавим, в феврале 2017 года Виктор Басаргин досрочно сложил губернаторские полномочия, и.о. губернатора был назначен Максим Решетников, который одержал победу на выборах в сентябре 2017 года, получив 82,06% голосов избирателей.