Новосибирск, , 06:42 — REGNUM В Новосибирской области продолжают совершенствовать институт общественных приёмных. Региональные власти считают важным повысить скорость и качество реагирования на запросы новосибирцев. Губернатор Андрей Травников поставил задачи по организации более эффективной работы общественной приёмной партии «Единая Россия» в Новосибирской области.

Губернатор Новосибирской области Андрея Травников Правительство Новосибирской области

Травников положительно оценил практику проведения комплексных приёмов, подразумевающий совместную работу в населённых пунктах региона представителей власти, врачей, юристов, представителей сферы ЖКХ и т.д.

«Я поддерживаю всяческое расширение этого формата, проведение большего количества комплексных приёмов. Попрошу членов правительства, а также специалистов из органов власти, представителей различных общественных и профессиональных объединений принимать участие в этих приёмах, — подчеркнул Андрей Травников. — Комплексные приёмы — такой формат МФЦ, многофункциональной помощи — укладывается в те необходимые изменения в партийной работе, которые я обозначил в самом начале: «Единая Россия» должна стать важной общественной силой, направленной на постоянное взаимодействие с населением и реагирование на изменение ситуации, на новые потребности жителей области».

Он напомнил, что в регионе уже действуют механизмы, доказавшие свою эффективность в работе с обращениями граждан. Так, в 2019 году запущен новый формат этой работы — мобильная общественная приёмная губернатора, осуществляющая адресные выездные приемы в населённые пункты.

«Могу сказать, что работой мобильной приёмной в 2019 году я удовлетворён. Очень сильный эффект, с одной стороны, жители чувствуют внимание, сопричастность. С другой стороны, чиновники разных уровней, которые иногда в суете дел теряют актуальность вопроса, понимают, что их контролируют и подсказывают, если они неправы, — сказал Травников. — Если бы отделение «Единой России» в формате комплексных приёмов ввело в свою работу такую практику мобильной приёмной, это было бы полезно для повышения скорости реагирования на запросы граждан».

По мнению губернатора, общественные приёмные в регионе должны стать инструментом двусторонней связи с жителями области, не только помогающим в решении их вопросов, проблем или в реализации инициатив, но и предлагающим встречные инициативы, помощь, информацию о положенных льготах, мерах социальной поддержки, реализующихся на территории региона национальных проектах.