Махачкала, , 06:46 — REGNUM Каспийская флотилия приступила к масштабным тренировкам в море. Об этом 22 января сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Всего в тренировках задействовано более тридцати боевых кораблей и судов обеспечения флотилии, более полутора тысяч военнослужащих, а также более двухсот единиц боевой и специальной техники.

В ходе тренировок, которые продлятся до конца недели, будут отработаны действия по подготовке кораблей к выходу в море и применению оружия по условным целям. Также будут проведены упражнения по организации противовоздушной обороны и борьбе за живучесть кораблей.

Впервые в выполнении задач на море участвует экипаж противодиверсионного катера Каспийской флотилии «Юнармеец Дагестана».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января экипажи более 30 кораблей и судов Каспийской флотилии начали подготовку к выходу в море в новом учебном году. Тренировки стартовали на территории пунктов базирования корабельных соединений в Дагестане и Астраханской области.

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