Якутск, , 06:43 — REGNUM Оставленный в должности вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев запланировал рабочую поездку на Дальний Восток. В планах у полпреда посещение Приморского края и Еврейской автономной области.

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Трутнев уже 24−25 января проведёт встречу с дальневосточными губернаторами и руководством Минвостокразвития, где будут подведены итоги работы 2019 года и намечены планы на текущий год.

«В начале следующей неделе он вылетит в Приморский край, а затем посетит ЕАО», — пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в России сформировано новое правительство, многие министры и вице-премьеры из предыдущего состава сохранили свои посты.