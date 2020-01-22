Москва, , 06:32 — REGNUM Россия постепенно возвращается к социализму, заявил кинорежиссёр Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"То время, в котором мы присутствуем — это окончание либерально-буржуазной революции, которая произошла в 1991 году… Владимир Владимирович в своем послании… Это послание по своей сути очень социалистическое… Видно, что в эту сторону вообще идет страна», — заявил Шахназаров.

По его словам, в России с социалистической моделью ассоциируется только Советский Союз 70-х — 80-х годов с очередями за колбасой, а фактически социализм, по его словам, бывает разный. Его элементы есть и в Китае, и на Западе, уверен режиссер.

«То, что происходит — страна пытается найти правильную модель, где будет, с одной стороны, свободный рынок, с другой стороны социальная защищенность…», — продолжил Шахназаров, отмечая, что к социализму ведет некомпрадорская часть российской буржуазии.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января было сформировано новое Правительство России во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, на которое целый ряд экспертов возлагает надежды в области экономического «прорыва».