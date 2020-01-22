Хабаровск, , 06:40 — REGNUM Комментируя формирование нового правительства России, доктор политических наук Илдус Ярулин подчеркнул, что от новых министров ждут выполнения всех, поставленных президентом Владимиром Путиным задач. Однако, эксперт не исключил, что все вновь назначенные министры и вице-премьеры могут не сохранить свои должности к 2021 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В новом правительстве не все фигуры новые. Дальневосточный блок сохранен в полном составе, хотя многие и ожидали здесь перемен. Тем не менее, от нового правительства ждут выполнения всех задач, поставленных президентом. Уговоры, разговоры и отговорки закончились. Есть цели, поставлены задачи, определены сроки и есть деньги. Никаких ссылок на то, что что-то мешает и не смогли выполнить, больше быть не может», — считает Илдус Ярулин.

По мнению эксперта, впереди ещё много перемен, к 2021 году в России произойдёт полное обновление управленческого аппарата.

Илдус Ярулин «Вполне логично ждать и обновления Государственной думы. Будут приняты поправки в Конституцию, логично предположить, что после этого выборы в Государственную думу пройдут досрочно, например, в декабре 2020 года. Вполне логично предположить, что после того, как Госдума получит право назначать министров, не все вновь назначенные сегодня члены правительства сохранят свои места. Всё будет зависеть от их эффективности».

Как сообщало ИА REGNUM, политолог из Якутии Андрей Данилов считает, что Путин перетасовал политическую колоду и главные сюрпризы ещё впереди. Эксперт также убежден, что обновленное правительство нацелено на решение поставленных задач.