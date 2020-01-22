Алеппо, Сирия, , 06:25 — REGNUM Восемь человек погибли при обстреле террористами пункта Захра к западу от сирийского города Алеппо, сообщает пресс-служба местного госпиталя.

По словам заведующего нейрохирургичего отделения, в госпиталь поступили три человека, один из которых скончался. Отмечается, что в результате обстрелов всего погибли восемь мирных жителей, еще тринадцать получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, после трех дней обстрелов в Алеппо, по состоянию на 18 января, погибли 28 мирных жителей, еще 56 получили ранения. Отмечалось, что военнослужащих среди жертв обстрелов не было.

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