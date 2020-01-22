22 января 2020 | Время чтения 8 мин

У нового первого заместителя главы правительства РФ Андрея Белоусова довольно обширные связи. А его младший брат входит в руководство центра, который выполняет для разных федеральных ведомств исследования в сфере экономики.

Анастасия Степанова, , 05:33 — REGNUM Карьера многих федеральных политиков 21 января 2020 года резко изменила свой вектор направленности — одни потеряли министерские портфели, другие, наоборот, ушли на повышение. Михаил Мишустин в этот день также назначил своим первым заместителем Андрея Белоусова, до этого занимавшего должность помощника президента РФ. Некоторые малоизвесные факты о Белоусове — в материале ИА REGNUM.

Андрей Белоусов перед совещанием. 2018 год Kremlin.ru

Биография

Родившийся в Москве Андрей Белоусов, который 17 марта отметит 61-й день рождения, занимал пост помощника президента РФ с 24 июня 2013 года. На этот пост он пришёл с должности министра экономического развития РФ, которую занимал в 2012—2013 годы. В послужном списке Белоусова — руководство департаментом экономики и финансов правительства РФ, пост замминистра экономического развития России (министром был Герман Греф, который и внёс кандидатуру Белоусова на эту должность), а также должность замминистра экономического развития и торговли РФ.

Андрей Белоусов был советником Евгения Примакова, когда тот в 1998 году возглавил правительство РФ. Называли экономиста также внештатным консультантом Михаила Касьянова и Михаила Фрадкова, когда те занимали должность главы правительства.

Экономист-кибернетик по специальности Белоусов окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Помимо этого, в активе госслужащего звание «заслуженного экономиста РФ» и степень доктора экономических наук.

С июня 2015 года чиновник, занимавший уже тогда пост помощника президента, стал членом совета директоров ПАО «НК «Роснефть», но акций компании у него нет. По сентябрь 2017 года он был главой совета директоров, но на сегодня числится только членом совета директоров, в том числе и АО «Роснефтегаз» (компания-владелец свыше 50% доли в «Роснефти»).

На сайте ПАО, Андрей Белоусов указан как член комитета совета директоров по стратегическому планированию. Также в состав совета директоров входят Игорь Сечин (на сайте «Роснефти» указан также как владелец 0,1273% акций от уставного капитала), бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер (баллотировался на пост президента Германии, но проиграл выборы), Файзал Алсуваиди — представитель Qatar Investment Authority, Олег Вьюгин — бывший старший советник по России и СНГ ООО «Морган Стэнли Банк» и другие лица.

Помимо этого, Белоусов входит в наблюдательный совет госкорпорации «Роскосмос», а также в совет госкорпорации «ВЭБ.РФ», АНО «Цифровая экономика» (позиционируется как площадка для диалога бизнеса и государства), АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Главой наблюдательного совета последнего является Владимир Путин, в состав также входят президент «Сбербанка» Герман Греф, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, глава Татарии Рустам Минниханов, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и другие.

Андрей Белоусов также член попечительского совета по возрождению Саровской пустыни и Дивеевской обители в Нижегородской области. Из СМИ известно, что он увлекается живописью, восточными единоборствами и атлетической гимнастикой.

Супруга нового вице-спикера Лариса Белоусова, по данным СМИ, журналист-фрилансер. На сайте leader-id, участник проекта, чьи данные совпадают с данными супруги Андрея Белоусова, числится руководителем управления конференций ТАСС и экс-руководителем проектов газеты «Ведомости».

У Андрея Белоусова есть сын Павел (закончил факультет машиностроительные технологии в университете им. Н.Э. Баумана).

Отец замглавы правительства РФ — известный экономист советского периода. Рэма Белоусова называли в числе создателей научной школы в области ценообразования и управления, а также в числе лиц, готовящихся «реформы Косыгина».

О брате вице-премьера

В одном из интервью 2013 года, данном газете «Коммерсантъ», Белоусов рассказал, что по стопам отца пошёл и младший брат Дмитрий, который на тот момент был ведущим экспертом Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). На сайте CFO-Russia.ru Дмитрий Белоусов указан как один из спикеров, в послужном списке которого членство в межведомственной комиссии по технологическому прогнозированию президиума совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России, а также участие в рабочих группах по Стратегии-2020.

«Принимал участие в ряде крупных исследовательских проектов, реализованных «Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования», руководил проектами по долгосрочному социально-экономическому прогнозированию, научно-технологическому Форсайту по заказу министра экономического развития России, министра образования и науки России», — уточняется по Белоусову-младшему, который по данным на конец 2018 года занимал должности замгендиректора центра.

Известно, что организация по соглашению от июля 2014 года готовила «сценарный анализ влияния научно-технологического развития России на макроэкономическую ситуацию в долгосрочной перспективе». Реализация проекта шла в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014−2020 годы».

Кроме этого, в 2015 году по заказу Минпромторг России центр проводил мониторинг «важнейших тенденций развития промышленности», делал оценку «эффектов реализации мер экономической политики и устойчивости развития компаний», прогноз «ключевых показателей развития секторов промышленности с учетом влияния мировых процессов», а для Минэкономразвития — анализ внешней долговой устойчивости секторов российской экономики в среднесрочной перспективе. Среди заказчиков центра — госучреждения Чувашии, федеральные министерства, международная организация Евразийская экономическая комиссия.

По данным ЕГРЮЛ, центр учреждён в августе 2000 года. Его участники — директор Елена Абрамова, Борис Кузнецов, Игорь Поляков и Олег Солнцев. Компания входит в ассоциацию «Консорциум центров экономических программ и стратегий», ассоциацию независимых центров экономического анализа.

По открытым данным, центр был поставщиком в 29 госконтрактах на сумму 222 748 000 рублей, из которых девять с Минэкономразвития России, восемь — с Минпромторгом и семь с Минфином РФ.

Доходы и связи

В ЕГРЮЛ Андрей Белоусов числится лишь один раз — как соучредитель фонда «Центр экономических исследований и распространения экономической информации «Открытая экономика». Он был учреждён в марте 2002 года 12 физлицами, в том числе Александром Гордеевым, Сергеем Васильевым, Виктором Даниловым-Данилян, Эльмаром Муртазаевым и рядом других лиц. В состав создателей входит и руководитель фонда Константин Кисилев, у которого, помимо этого, есть доли в ООО «Парк-Медиа» (совладельцы — Александр Гордеев и Евгения Медведева). Также Кисилев — единственный владелец ООО «Группа экспертного прогнозирования «Стратэг».

Представляет интерес и ещё один участник данной организации — Эльмар Муртазаев, который является директором АО «Ас Рус Медиа». Последнее — издатель русской версии журнала Forbes. Среди владельцев «Ас Рус Медиа» газета «Коммерсантъ» в 2018 году называла Магомеда Мусаева — зятя экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. К слову, в ноябре 2019 года АО выступило создателем ООО «Школа миллиардера», которая специализируется на консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления. Видимо, будут обучать как попасть в список миллиардеров Forbes. Среди совладельцев школы — Мадина Канокова (имеет доли в многочисленных компаниях, управляемых «Дженералгрупп» и «Мак-групп»), Дмитрий Волошин.

Помимо этого, Муртазаев — единственный владелец ООО «Мерсо», чей основной вид деятельности — розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах. Компания в стадии ликвидации с июня 2019 года.

Возвращаясь к Белоусову. За 2018 год доходы чиновника составили 7 675 399 рублей, доходы супруги — 11 163 951 рубль против 7 564 272 и 10 379 047 рублей годом ранее, соответственно. В активе четы в 2018 году были гараж, участок на шесть соток, дача на 71,6 кв. м, квартира площадью 116,8 кв.м. В гараже супруги чиновника — автомобиль Ауди А4.

Чем запомнился Белоусов на прежнем посту

Самая последняя инициатива от 2018 года, с которой выступил Белоусов, наиболее запомнилась общественности. Он предлагал изъять у 14 сырьевых компаний 513 млрд рублей сверхдоходов, создав соответствующий правовой механизм, а средства пустить на реализацию «майских указов». Подобная инициатива вызвала недовольство сырьевых компаний и они смогли её блокировать. В интервью Forbes Белоусов был достаточно резок, отметив, что знает, как бумага попала в публичную плоскость до её официального обсуждения. Он отметил, что бизнес неправильно понял её идею и «слил» журналистам, добившись «эффекта гранаты, брошенной в курятник».

»Ну какие же дураки! Надо же, такие миллиарды и такие идиоты», — заявил он тогда в интервью, не называя впрочем имён.

Помимо этого, достаточно резко Белоусов, тогда уже будучи помощником президента и членом совета директоров нефтекомпании, высказался об участии «Роснефти» в приватизации «Башнефти». В декабре 2017 года он прокомментировал данный вопрос «Ведомостям», заявив, что «это глупость, что одна госкомпания покупает другую, это не приватизация».

Известен новый вице-премьер и как сторонник того, чтобы «серьёзно ускорить переход к цифровой экономике», а для этого, по его мнению, нужно «легализовать значительное количество инновационных практик, связанных с использованием цифровых технологий». Об этом он заявлял на одном из публичных мероприятий, как председатель наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика».