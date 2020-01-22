Москва, , 05:16 — REGNUM Запуск новой системы пенсионных накоплений, получившей название «гарантированный пенсионный план (ГПП)», запланирован на 1 января 2022 года. Об этом на совещании в Госдуме заявил первый заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Швецов.

Он отметил, что это предполагаемая дата. По словам Швецова, общественное обсуждение и публикация документа запланированы на февраль 2020 года, и уже к осени законопроект будет передан на рассмотрение в Госдуму.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января и.о. заместителя министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что законопроект о «гарантированном пенсионном плане» (ГПП) может быть внесен в правительство РФ в марте 2020 года.

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