Вашингтон, , 05:04 — REGNUM Предпринятая демократами попытка обязать администрацию президента США Дональда Трампа передать документы, связанные с задержкой военной помощи Украине, провалилась. Об этом свидетельствуют результаты голосования в американском Сенате, которое транслировал канал C-Span.

По результатам голосования за отклонение предложения демократов проголосовали 53 сенатора, против — 47.

Напомним, сегодня на слушаниях в Сенате обсуждалась предложенная республиканцами резолюция, которая регламентирует проведение судебных разбирательств по импичменту Трампу.

Демократы добиваются доступа к документам и записям с 1 января 2019 года по настоящее время, которые, по их мнению, могут подтвердить давление Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. Такое давление, по их представлению, оказывалось для расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

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