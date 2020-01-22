Вашингтон, , 04:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пришел в ярость, когда в 2016 году узнал о решении действовавшего тогда президента Барака Обамы выслать российских дипломатов, утверждают журналисты газеты The Washington Post Филип Ракер и Кэрол Леонниг в своей книге «Очень стабильный гений».

По их словам, за три недели до инаугурации Трамп проводил время в своем поместье во Флориде, когда узнал о решении Обамы выслать российских дипломатов. Журналисты утверждают, что Трамп разозлился из-за того, что Белый дом принял такое решение без консультаций с ним. Ракер и Леонниг отмечают, что американский президент считает, что администрация Обамы решила выслать дипломатов РФ в качестве мести за проигранные демократами выборы.

Отметим, что обвинения в адрес России за попытки якобы вмешаться в выборный процесс США прозвучали сразу после победы Дональда Трампа на выборах президента в 2016 году. Сам Трамп отрицает все обвинения и подчеркивает, что якобы Москва желала победы его соперника — Хиллари Клинтон.