Киев, , 04:12 — REGNUM Разведение сил по всей линии разграничения в Донбассе считают неприемлемым украинские власти, 21 января заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает «Интерфакс-Украина».

По мнению министра, данное предложение является ошибочным, поскольку противоречит сути Минских соглашений. Он добавил, что процесс по разведению может затянутся на долгие годы, что, в свою очередь, заморозит конфликт в Донбассе и «категорически не устраивает» Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно Минским соглашениям, разведение сил по всей линии соприкосновения в Донбассе должно было закончиться еще в 2016 году. В качестве «тестовых» участков для этого процесса в настоящее время выбраны населенные пункты Золотое и Петровское.

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