Вашингтон, , 03:45 — REGNUM Растущий ядерный потенциал КНР должен стать основанием для участия Китая в трехсторонних переговорах с Россией и США, посвященным стратегическим ядерным вооружениям. Об этом 21 января заявил постоянный представитель США при Конференции по разоружению посол Роберт Вуд, сообщает Reuters.

По словам Вуда, Китай, который за следующее десятилетие увеличит в два раза свои ядерные запасы представляет «серьезную угрозу стратегической стабильности». Посол надеется на то, что Москва поможет привлечь Пекин к переговорному процессу.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября глава департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения МИД Китая Фу Цун объявил, что Пекин не намерен присоединяться к переговорам России и США по сокращению ядерных вооружений.

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