Бейрут, , 03:31 — REGNUM Массовые протестные акции начались в столице Ливана Бейруте после того, как был объявлен состав нового правительства, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что участники демонстраций начали блокировать дороги в Бейруте, а также автомагистрали, связывающие ливанскую столицу с другими городами. Один из протестующих заявил, что члены нового правительства когда-то занимали высокие посты в министерствах Ливана, поэтому протесты против такой власти в стране будут продолжаться. Информации о столкновениях с полицией пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ливане объявили состав нового правительства, в которое вошли двадцать представителей христианской и мусульманской общин Ливана. Правительство возглавил премьер-министр Хасан Диаб.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликованы подробности о составе нового правительства Ливана