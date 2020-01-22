Тегеран, 22 января 2020, 03:22 — REGNUM Награда в три миллиона долларов за убийство президента США Дональда Трампа объявлена иранским депутатом Ахмадом Хамзе, 21 января сообщает агентство ISNA.
Парламентарий отметил, что этот призыв он сделал от имени жителей провинции Керман, которая является родиной убитого 3 января иранского генерала Касема Сулеймани.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 января Меджлис Ирана принял законопроект о том, что американские вооруженные силы и министерство обороны США являются террористическими организациями из-за убийства ими командующего спецподразделением «Кудс» Касема Сулеймани.
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