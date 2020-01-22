Москва, , 03:15 — REGNUM Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий прибег к полному отрицанию роли СССР в победе над нацизмом в своей статье о Второй мировой войне. Об этом 22 января сообщили в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

Авторы объяснили, что в своей статье Моравецкий, занимающий пост в высшем руководстве страны, не просто называет ложью освобождение Восточной Европы от нацизма — он отказывается от исторической правды полностью и выводит нападки на Россию на новый уровень.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года премьер-министр Польши обвинил Москву в развязывании Второй мировой войны. Новая «разоблачающая» статья вышла после заявлений российского руководства о том, что в Москве готовы предоставить документы, показывающие нелицеприятные для Польши страницы истории.

В России, в частности указали, что именно Варшава участвовала в разделе Чехословакии и заигрывала с Гитлером перед началом Второй мировой войны.

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