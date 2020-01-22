Вашингтон, , 02:41 — REGNUM Соединенные Штаты включили в санкционный список 15 бизнес-джетов венесуэльской нефтегазовой госкорпорации PDVSA, говорится в заявлении минфина США.

Отмечается, что самолеты попали под санкции по причине того, что принадлежат компании из Венесуэлы, которая также находится под американскими санкциями. Таким образом Соединенные Штаты пытаются заблокировать все активы, которые, по их мнению, могут принадлежать венесуэльским властям. При этом ряд самолетов, попавших под ограничения, использовались и для транспортировки высокопоставленных лиц Боливарианской Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января по итогам конференции в Колумбии госсекретарь США Майк Помпео пообещал новые санкции против Венесуэлы. По его словам, санкции будут последовательно вводиться против венесуэльских властей, чтобы поддержать проамериканского оппозиционера Хуана Гуайдо.

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