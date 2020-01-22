Казань, , 10:20 — REGNUM В прошедшую субботу 18 января личные данные пользователей «Портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан», а именно номера СНИЛС, ИНН, номера телефонов, Ф.И.О. и прочие цифровые следы попали в открытый доступ.

Все эти данные хранятся в СУБД MongoDB, которую используют разработчики портала. Несанкционированное распространение информации было зафиксировано частными лицами, гражданами России и Украины, о чем они уведомили министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан. Есть предположение, что «украденные» данные находились не на самом ресурсе, а на сервере разработчиков. Возможность того, что данные были использованы злоумышленниками — высокая, и факт такого использования будет очевиден спустя некоторое время. Каким образом будут возмещены возможные материальные потери субъектов данных, пока неясно.

Напомним, что 28 декабря произошла утечка персональных данных пользователей мобильного приложения «Госуслуги Югры». Правительство Югры уверяло, что «рисков для граждан в связи с данным инцидентом не возникает». Пресс-служба ПАО «Ростелеком» и вовсе сообщила, что специалисты не выявили инцидентов, связанных с утечкой персональных данных пользователей единого портала госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации.

По данным Росстата, на конец 2018 года (а считает Росстат с задержкой на год, то есть данные за 2018 год опубликованы 30 января 2019 года) 86 млн россиян являлись пользователями Госуслуг. Очевидно, что с распространением сети интернет по территории РФ эта цифра в 2019 году выросла.

Компания «Ростелеком» является единственным исполнителем мероприятий Федеральной целевой программы «Электронная Россия», в рамках которой в 2009 году появились госуслуги. Финансирование «Электронной России» в 2009—2010 годах из средств бюджета составило 5,9 млрд руб. Непосредственным исполнителем проекта является компания «Энвижн Груп», акции которой в 2012 году были приобретены АФК «Система», которой на тот момент уже которой принадлежали контрольные пакеты акций МТС и крупнейшей ИТ-компании «Ситроникс».

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