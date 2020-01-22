Тирасполь, , 02:31 — REGNUM В Молдавии похитили гражданина Приднестровья Андрея Самония — бывшего сотрудника правоохранительных органов ПМР. Как сообщило ИА «Новости Приднестровья, об исчезновении мужа на территории Молдавии сообщила его супруга.

По словам женщины, 14 января 2020 года они с мужем отправились в село Сенатовка Республики Молдова. К ним подошли трое неизвестных и сообщили Андрею Самонию о том, что он якобы является свидетелем по некому уголовному делу. Гражданина ПМР похитили и увезли в неизвестном направлении.

На протяжении недели семье Самоний практически ничего не известно о его местонахождении. МИД ПМР направил письмо политическому представителю Молдавии Александру Фленке, потребовав незамедлительно проинформировать о месте нахождения Андрея Самония и состоянии его здоровья. Копия письма также была направлена в адрес международных посредников в переговорном процессе между Приднестровьем и Молдавией.