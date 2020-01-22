Бейрут, , 02:28 — REGNUM Двадцать представителей христианской и мусульманской общин Ливана вошли в состав нового правительства республики под руководством премьер-министра Хасана Диаба. Об этом 21 января сообщили в пресс-службе президента страны Мишеля Ау.

Что известно о составе нового правительства Ливана

Министром юстиции назначена Мари Клод Нижм («Свободное патриотическое движение»). Родилась в Бейруте 6 апреля 1971 года. Профессор факультета права и политических наук в Университете Святого Иосифа в Бейруте, заведующая кафедрой частного права и директор Центра исследований прав человека в арабском мире.

Министром общественных работ и транспорта стал Мишель Ибрагим Наджар (движение «Марада»). Родился 17 декабря 1958 года. Закончил Американский университет Бейрута. Продолжил обучение в Оклахомском государственном университете, где получил докторскую степень по гражданскому строительству.

Министр по социальным вопросам и туризму Рамзи Мушрифия («Ливанская демократическая партия») — хирург-ортопед, окончивший Американский университет в Бейруте, затем учившийся в Британии. В 2005 году был назначен профессором кафедры ортопедии в Баламандского университета.

Министр финансов — Гази Уазни («Амаль»). Родился 20 июля 1954 года, женат, имеет троих детей. Имеет докторскую степень по экономике. Увился во Франции. Основатель нескольких банков в Африке.

Министр иностранных дел — Нассиф Хатти («Свободное патриотическое движение»). Имеет докторскую степень по международным отношениям Университета Южной Калифорнии (1980 г.), до этого получил степень бакалавра по политологии (1975 г.) и степень магистра политических наук (1977 г.) в Американском университете Бейрута. Занимал ряд высоких постов в ЛАГ.

Министр труда Ламия Яммин аль-Дуэихи (движение «Марада»), 1974 года рождения. Получила диплом магистра в области архитектурного проектирования в Триполи. С 2002 года по настоящее время преподаёт в Ливанском университете.

Министр энергетики — Раймон Гажр («Свободное патриотическое движение») — получил степень бакалавра в области электротехники в Университете Оттавы в Канаде, степень магистра в области электротехники в канадском Университете Саскачевана. В 1993 году он получил докторскую степень в области электроэнергетических систем.

Занимал должность заместителя декана инженерного колледжа с 2013 по 2018 год. С 1992-го работал в Канаде, США, Европе и на Ближнем Востоке. В 2008 году занимал должность старшего советника министра энергетики по политическим вопросам.

Министр молодёжи и спорта — Вартини Оганян («Дашнакцутюн»), 1984 года рождения. Проучила бакалавра социальных наук в Ливанском университете. Работала соцработником в т.ч. в Армянской православной епархии в Ливане.

Министр связи — Талал Хават. Родился в Триполи в 1969 году. В 1998-м получил степень магистра в области электротехники в Университете Сан-Хосе, штат Калифорния. Много лет занимал в Ливане посты в области коммуникаций.

Министр здравоохранения — Хамад Али Хасан («Хезболла»). Родился в 1969 году в Баальбеке. Выпускник Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова. Бывший мэр Баальбека.

Министр информации — Манал Абдель Самад. Занимала должность начальника департамента налогового законодательства в минфине. Читает лекции в Университете Святого Иосифа в Бейруте. Получила докторскую степень в области юриспруденции в Сорбонне.

Премьер-министр нового правительства Хасан Диаб является выходцем из академических кругов — до вступления на свой пост он был проректором Американского университета Бейрута. В числе организаций, на поддержку которых рассчитывает опереться новое правительство — «Хезболлах» и «Амаль».

По словам Диаба, новое правительство — это спасательная команда, перед которой сейчас стоит главная задача — вернуть и удержать стабильность в стране.

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