Кишинёв, , 02:27 — REGNUM Молдавия официально приостановила запрета на пересечение молдавско-украинской границы автомобилям с приднестровскими номерами. Как передает ИА REGNUM, об этом заявил премьер-министр Молдавии Ион Кику.

Он заявил, что запрет был «тестовым» и был призван проверить, какая часть жителей Приднестровья перешли на нейтральные номера, в сколько — продолжают ездить на приднестровских. Кику также добавил, что, по его информации, Украина с 1 апреля перестанет впускать автомобили с приднестровскими номерами.

Вице-премьер Молдавии по «реинтеграции» Александр Фленкя заявил, что молдавский врасти изучат данные, полученные в период блокады, и примут необходимые действия.

Напомним, 10 января 2020 года власти Молдавии в одностороннем порядке запретили автомобилям с приднестровскими номерами пересекать границу Молдавии. Запрет касался владельцев нейтральных номеров и приднестровских водительских прав.

Тем самым Молдавия нарушила протокол о взаимном признании документов (подписан 16 мая 2001 года) и протокольное решение об участии автотранспорта Приднестровья в международном дорожном движении (от 24 апреля 2018 года).

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