Киев, , 02:10 — REGNUM Украина не намерена поддерживать дружеские отношения с Россией в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявила 21 января глава украинской делегации Елизавета Ясько в интервью изданию «Новое время».

«С Россией необходимо разговаривать только в рамках международного права», — сказала Ясько.

Она добавила, что после возвращения в ПАСЕ Украина продолжит обвинять Россию в «захвате» Крыма в 2014 году. При этом Киев попытается привлечь на свою сторону представителей Германии и Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года Киев отказался от участия в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения в неё России. Постановление о возобновлении работы украинской делегации было принято лишь на прошлой неделе.

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