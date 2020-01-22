Берлин, , 02:06 — REGNUM Поддержка Советом Безопасности ООН берлинской конференции по Ливии является важным условием ее результативности, 21 января заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции после закрытых консультаций Совбеза по Ливии.

По его словам, очень важно, чтобы участие в этом приняли все постоянные члены СБ ООН поскольку давление международного сообщества будет играть главную роль в деле примирения враждующих сторон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 января в Берлине состоялась международная конференция по вопросу мирного урегулирования в Ливии. Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар отказался подписывать соглашение о перемирии.

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