Москва, , 01:36 — REGNUM Заместителем главы аппарата в новом правительстве России стал 45-летний Леонид Левин, возглавлявший комитет по информационной политике, технологиям и связи Госдумы, передают 22 января «Вести».

Левин — депутат Госдумы двух последних созывов. Отмечается, что в новом правительстве он будет курировать информационные технологии, СМИ и культуру.

В 1995 году Леонид Левин окончил высшее театральное училище имени Щепкина. Учился на курсе народного артиста СССР Юрия Соломина. Является автором многих громких инициатив, которые касаются проблем безопасности интернет-пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января стал известен новый состав правительства РФ, председателем которого был назначен Михаил Мишустин. Ранее источники сообщили, что экс-министр культуры России Владимир Мединский после отставки может стать помощником президента РФ Владимира Путина по культуре.

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