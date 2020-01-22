Бейрут, , 01:36 — REGNUM Новое правительство Ливана, возглавляемое премьер-министром Хасаном Диабом, утвердил 21 января президент страны Мишель Ау. Об этом сообщает пресс-служба главы страны.

Выводить Ливан из острейшего финансового и экономического кризиса теперь предстоит кабинету, в состав которого вошли 20 представителей христианской и мусульманской общин страны, которых эксперты характеризуют, как «министры-технократы».

Ключевые ведомства страны возглавили: министерство иностранных дел — Насыф Хитти (христианин-маронит), министерство внутренних дел — Мухаммед Фахми (мусульманин-суннит), министерство обороны и пост вице-премьера — Зейна Акар (православная), министерство финансов — Гази Вазни (мусульманин-шиит).

Премьер-министр нового правительства Хасан Диаб является выходцем из академических кругов — до вступления на свой пост он был проректором Американского университета Бейрута. В числе организаций, на поддержку которых рассчитывает опереться новое правительство — «Хезболлах» и «Амаль».

Как сообщало ИА REGNUM, у Диаба, который получил пост премьер-министра в конце декабря, был месяц на формирование нового правительства.

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