Москва, , 01:12 — REGNUM Экс-министр культуры России Владимир Мединский после отставки может стать помощником президента РФ Владимира Путина по культуре, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к аппарату российского правительства.

Издание сообщает, что эту информацию подтвердил знакомый экс-министра. Официальных комментариев по поводу нового назначения Мединского пока не поступало.

Читайте также: Ряд экс-министров не вошли в состав нового правительства РФ

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января стал известен новый состав правительства РФ. Владимир Мединский, с 2012 года занимавший должность министра культуры, в новое правительство не вошел. Отмечается, что первое заседание правительства России нового состава состоялось 21 января.