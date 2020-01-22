Тюмень, , 01:11 — REGNUM Назначенный 21 января 2020 года на должность министра науки и высшего образования Валерий Фальков сможет успешно выстроить работу ведомства. Справиться с новыми обязанностями Фалькову помогут накопленный профессиональный и политический опыт, считает депутат Госдумы РФ Эрнест Валеев.

Парламентарий сообщил, что он плотно работал с Валерием Фальковым, когда был председателем Попечительского совета ТюмГУ, и знает его не понаслышке.

«Он «рос» на глазах у всего региона. Был деканом факультета, последние годы работал ректором Тюменского госуниверситета. Он очень рационально выстроил работу в вузе: и научную, и преподавательскую. Фальков избирался депутатом Тюменской городской думы, с 2016 года был депутатом областной думы. В Тюмени он успешно реализовывал проект по созданию регионального научного центра», — сообщил Эрнест Валеев.

Напомним, президент России Владимир Путин назначил ректора Тюменского государственного университета Валерия Фалькова на должность министра науки и высшего образования. Ранее эту должность занимал Михаил Котюков.

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