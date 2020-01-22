Вашингтон, , 01:05 — REGNUM Проект резолюции, позволяющий в ускоренном режиме провести судебные слушания по импичменту президента Дональда Трампа, поддержан необходимым для ее принятия количеством сенаторов. Об этом 21 января заявил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

Он отметил, что данный проект предлагает такую же справедливую структуру, как была и в случае с импичментом бывшего президента США Билла Клинтона. Макконнелл добавил, что слушания будут являться чем-то вроде «вступительного экзамена», который покажет сможет ли Сенат поставить такие понятия как беспристрастность и исторический прецедент выше партийных предпочтений.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января спикер палаты представителей Конгресса член Демпартии США Нэнси Пелоси заявила, что резолюция сенаторов об ускоренном режиме слушаний по импичменту Дональда Трампа призвана «скрыть правду».

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