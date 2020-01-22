Тюмень, , 00:53 — REGNUM Новый министр науки и высшего образования, экс-ректор Тюменского госуниверситета Валерий Фальков в 2018 году получил доходов на 5,5 млн более предыдущего 2017-го. Это следует из его декларации, представленной им в качестве депутата Тюменской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За 2018 год Валерий Фальков обнародовал доходы размером 8,6 млн рублей. На него зарегистрировано три земельных участка общей площадью 47 соток и доля в квартире площадью 110 кв. м. Его жена за 2018 год заработала 269 тыс. рублей, также она половиной дома в 50 кв.м. Автомобилей в семье нет.

Отметим, что резкий рост доходов Валерия Фалькова в пресс-службе Тюменского государственного университета объясняли выплатой компенсации за неиспользованный отпуск на протяжении трёх лет.

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